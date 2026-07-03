Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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03.07.2026 14:00:00
Am I better off claiming Social Security early and investing the money, or delaying until age 70?
“I have a monthly pension worth $11,000 and Social Security income of $4,000.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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