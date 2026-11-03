Am I Buying or Selling Amazon Stock After Evaluating Its Latest Investor Update?

Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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03.11.2026 12:40:01
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Nachrichten zu Amazon
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03.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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03.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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03.11.26
|Börse New York: Dow Jones am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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03.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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02.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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02.11.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
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02.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
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|30.10.26
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|RBC Capital Markets
|02.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
|02.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
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|30.10.26
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|30.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
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Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.