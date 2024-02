Am Tag vor seinem Tod machte Nawalny vor Gericht noch Witze

(Reuters) - Der inhaftierte Oppositionsführer Alexej Nawalny blickte am Donnerstag bei einer Gerichtsanhörung durch ein vergittertes Fenster, lachte und witzelte über das Gehalt seines Richters.

Der 47-Jährige wirkte munter, als er per Videoschaltung aussagte. Die Kamera schwenkte weg, um zu zeigen, wie die Gerichtsdiener sich über die Scherze amüsierten. Einen Tag später gab die Strafvollzugsbehörde bekannt, dass der prominente Insasse gestorben sei.

Sein Markenzeichen, der Humor, blitzte auch bei seinem letzten Auftritt auf. "Euer Ehren, ich werde Ihnen meine persönliche Kontonummer schicken, damit Sie Ihr riesiges Gehalt als Bundesrichter dazu verwenden können, mein persönliches Konto 'aufzuwärmen'", sagte er in seiner schwarzen Gefängniskleidung. "Denn mir geht das Geld aus."

Die Gerichtssitzung wurde nach einem "Streit" mit einem Gefängnisbeamten einberufen, wie die Online-Nachrichtenagentur SOTA berichtete. Dieser soll versucht haben, Nawalnys Stift zu konfiszieren. Der schrieb später am Donnerstag, dass er 15 Tage in Einzelhaft verbracht habe. Seit seiner ersten Inhaftierung im Januar 2021 war Nawalny immer wieder in Einzelhaft geschickt worden, die im russischen Strafvollzug häufig zur Bestrafung von Regelverstößen eingesetzt wird.

Nach der Anhörung meldete sich Nawalny noch einmal in den sozialen Medien zu Wort. "Das Jamal-Gefängnis hat beschlossen, den Rekord von Wladimir zu brechen und den Moskauer Behörden zu schmeicheln", heißt es auf seinem Account bei X, früher Twitter. "Sie haben mir gerade 15 Tage Einzelhaft auferlegt." Dies sei die vierte Einzelhaft in weniger als zwei Monaten.

Es war die letzte Nachricht, die Nawalny schrieb.

