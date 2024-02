Am Temenos-Investorentag wird es viel zu reden geben

Die Vorwürfe von Hindenburg Research an die Adresse von Temenos wiegen schwer und haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Bankensoftware-Unternehmen hat die Anschuldigungen zurückgewiesen, ohne sie detailliert zu widerlegen. Das muss das Management nun kommende Woche an der Bilanzkonferenz und am folgenden Capital Markets Day nachholen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel