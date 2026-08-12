12.08.2026 06:22:38

Am Wochenende kein Zugverkehr am Lübecker Hauptbahnhof

LÜBECK (dpa-AFX) - Wegen der Erneuerung des Stellwerks werden am Lübecker Hauptbahnhof vom 14. August abends bis zum 17. August frühmorgens keine Züge der Deutschen Bahn und erixx Holstein fahren. Der Betrieb im Bahnhof wird komplett unterbrochen.

Für Tausende Fahrgäste bedeutet das Umstieg auf Ersatzverkehr. Während der Sperrung verkehren Ersatzbusse in Richtung Kiel, Lüneburg, Neustadt, Scharbeutz, Travemünde, Bad Oldesloe, Preetz und Schönberg, wie erixx mitteilte. Die Haltestellen dafür werden an den LindenArcaden an beiden Straßenseiten eingerichtet. Sie befinden sich neben dem Bahnhofsvorplatz.

Die Busse der Linie X85 nach Fehmarn verkehren weiterhin von der regulären Sonderhaltestelle direkt auf dem Bahnhofvorplatz.

Ersatzbusse halten am Bahnhofsvorplatz

In Bad Oldesloe fahren die Busse des Ersatzverkehrs Richtung Lübeck, Scharbeutz und Travemünde abweichend von der Sonderhaltestelle in der Johannes-Ströh-Straße auf der Ostseite des Bahnhofs ab.

Betroffen sind nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft NAH.SH folgende Linien:

* RE 8 / RE 80 Hamburg - Lübeck - Travemünde

* RE 83 Lüneburg - Lübeck - Kiel

* RB 84 Lübeck - Kiel

* RB 85 Lübeck - Neustadt

* RE 4 Lübeck - Schönberg - Bad Kleinen

Da die Sperrung zeitgleich mit der Lübeck Pride sowie dem letzten Ferienwochenende in Schleswig-Holstein erfolge, müsse mit einem erhöhten Andrang von Fahrgästen gerechnet werden. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung informieren und mehr Zeit einplanen. Eine Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen sei aufgrund der begrenzten Kapazitäten nicht möglich, so erixx Holstein./moe/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen