Amad Investment Real Estate Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amad Investment Real Estate Development hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,21 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amad Investment Real Estate Development 0,170 JOD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen JOD – ein Plus von 644,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amad Investment Real Estate Development 0,2 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at