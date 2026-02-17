17.02.2026 06:31:28

Amad Investment Real Estate Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amad Investment Real Estate Development hat am 15.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Amad Investment Real Estate Development 2,2 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 192,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,190 JOD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,40 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,48 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

