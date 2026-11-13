Amada: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Amada hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Amada hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 107,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at