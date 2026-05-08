Amadeus Fire präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amadeus Fire hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,180 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amadeus Fire in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,4 Millionen EUR im Vergleich zu 98,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at