Amadeus Fire: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Amadeus Fire lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Amadeus Fire hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,210 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 90,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at