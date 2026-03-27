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27.03.2026 06:31:29
Amadeus Fire verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Amadeus Fire präsentierte am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Amadeus Fire hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 86,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 99,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,440 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren 6,01 EUR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 363,60 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 16,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Amadeus Fire 436,91 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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