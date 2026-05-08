Amadeus IT Aktie

Amadeus IT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erwartungen übertroffen 08.05.2026 14:15:00

Amadeus IT-Aktie setzt Erholungskurs nach überzeugenden Zahlen fort

Amadeus IT-Aktie setzt Erholungskurs nach überzeugenden Zahlen fort

Dank erfreulicher Quartalszahlen haben die Aktien von Amadeus IT am Freitag ihre jüngste Erholung schwungvoll fortgesetzt.

Die Papiere des auf IT-Lösungen für die globale Reise- und Tourismusbranche spezialisierten Technologieanbieters stiegen zuletzt um 1,32 Prozent auf 50,84 Euro. Mit einem Plus von in der Spitze 5,7 Prozent hatten sie zwischenzeitlich den höchsten Stand seit April erreicht.

Amadeus IT hatte im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose trotz der durch den Nahost-Krieg verursachten Turbulenzen bekräftigt. Mit den Resultaten hätten die Spanier die Widerstandsfähigkeit ihres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, schrieb der Experte Charles Brennan vom Analysehaus Jefferies. Da sich die Reisetrends von nun an voraussichtlich schrittweise verbessern dürften, sollte das Zahlenwerk als Schritt in die richtige Richtung gewertet werden.

Die Anteilsscheine von Amadeus IT bewegen sich bereits seit Ende 2020 in einer Spanne zwischen knapp 45 und gut 75 Euro. Mit dem Kurssprung zum Wochenschluss aber konnten die Aktien zumindest die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinien klar überspringen, die als Maß für die kurz- beziehungsweise mittelfristige Entwicklung gelten./la/mis

MADRID (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SUSS MicroTec im Fokus: Rückstufungen durch Analysten belasten die Aktie nach Rally
Enel-Aktie stabil: Deutliches Plus beim operativen Gewinn
Post-Aktie unter Druck: Schwaches Auftaktquartal belastet die Bilanz

Bildquelle: Bastian Kienitz / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amadeus IT Holding SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Amadeus IT Holding SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amadeus IT Holding SA 51,92 2,20% Amadeus IT Holding SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:39 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen