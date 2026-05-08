Amadeus IT-Aktie setzt Erholungskurs nach überzeugenden Zahlen fort

Die Papiere des auf IT-Lösungen für die globale Reise- und Tourismusbranche spezialisierten Technologieanbieters stiegen zuletzt um 1,32 Prozent auf 50,84 Euro. Mit einem Plus von in der Spitze 5,7 Prozent hatten sie zwischenzeitlich den höchsten Stand seit April erreicht.

Amadeus IT hatte im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose trotz der durch den Nahost-Krieg verursachten Turbulenzen bekräftigt. Mit den Resultaten hätten die Spanier die Widerstandsfähigkeit ihres Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, schrieb der Experte Charles Brennan vom Analysehaus Jefferies. Da sich die Reisetrends von nun an voraussichtlich schrittweise verbessern dürften, sollte das Zahlenwerk als Schritt in die richtige Richtung gewertet werden.

Die Anteilsscheine von Amadeus IT bewegen sich bereits seit Ende 2020 in einer Spanne zwischen knapp 45 und gut 75 Euro. Mit dem Kurssprung zum Wochenschluss aber konnten die Aktien zumindest die 21- und die 50-Tage-Durchschnittslinien klar überspringen, die als Maß für die kurz- beziehungsweise mittelfristige Entwicklung gelten./la/mis

MADRID (dpa-AFX)