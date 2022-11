Amadeus IT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amadeus IT hat am 04.11.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,490 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 64,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 739,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,424 EUR geschätzt. Der Umsatz war auf 1,20 Milliarden EUR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at