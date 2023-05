Amadeus IT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amadeus IT hat sich am 09.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,610 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Amadeus IT mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 917,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 42,97 Prozent gesteigert.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,544 EUR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,28 Milliarden EUR taxiert.

