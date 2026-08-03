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03.08.2026 06:31:29
Amadeus IT gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Amadeus IT lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amadeus IT ein EPS von 0,840 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Amadeus IT 1,65 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,63 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,871 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,65 Milliarden EUR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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