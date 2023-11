Amadeus IT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amadeus IT lud am 07.11.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,710 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amadeus IT ein EPS von 0,490 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Amadeus IT 1,39 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,626 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,40 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at