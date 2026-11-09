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09.11.2026 06:31:29
Amadeus IT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Amadeus IT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amadeus IT 0,820 EUR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,74 Milliarden EUR – ein Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amadeus IT 1,64 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,928 EUR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,74 Milliarden EUR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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