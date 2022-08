Amadeus IT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amadeus IT veröffentlichte am 29.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,40 Prozent auf 1,18 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 624,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,466 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,15 Milliarden EUR gesehen.

