Amadeus IT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Amadeus IT hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,960 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,00 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,95 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at