Amadeus IT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amadeus IT gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,95 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig wurden 1,92 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amadeus IT 1,85 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,998 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,89 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at