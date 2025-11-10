|
Amadeus IT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amadeus IT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amadeus IT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,64 Prozent auf 1,64 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,55 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,823 EUR sowie einem Umsatz von 1,62 Milliarden EUR gerechnet.
