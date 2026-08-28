Amador Gold: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amador Gold hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Amador Gold mit einem Umsatz von insgesamt 7,5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at