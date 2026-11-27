Amador Gold ließ sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amador Gold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent auf 6,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at