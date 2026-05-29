Amador Gold präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amador Gold hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amador Gold in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,3 Millionen CAD im Vergleich zu 7,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at