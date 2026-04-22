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22.04.2026 06:31:29
Amador Gold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Amador Gold hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 9,7 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 28,60 Millionen CAD gegenüber 25,80 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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