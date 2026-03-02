|
AMAG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AMAG hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Mit einem Umsatz von 341,5 Millionen EUR, gegenüber 370,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,72 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,960 EUR. Im Vorjahr waren 1,23 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,48 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,45 Milliarden EUR umgesetzt.
