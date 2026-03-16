AMAGASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AMAGASA hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMAGASA -9,550 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1012,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 203,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,790 JPY. Im Vorjahr hatten -33,370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,59 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 331,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 831,62 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at