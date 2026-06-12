12.06.2026 06:31:29

AMAGASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AMAGASA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,45 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,960 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 689,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,80 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 228,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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