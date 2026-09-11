AMAGASA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AMAGASA hat sich am 10.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,48 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,190 JPY je Aktie erzielt worden.

AMAGASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 460,7 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 635,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at