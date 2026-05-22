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22.05.2026 06:31:29
Amagi Media Labs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Amagi Media Labs stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,120 INR sowie einem Umsatz von 3,77 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,44 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -3,550 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 15,06 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11,63 Milliarden INR umgesetzt.
Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,75 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 14,88 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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