Amagi Media Labs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amagi Media Labs lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,43 INR sowie einem Umsatz von 4,23 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at