Amagvik Aktie
WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705
|
21.07.2026 06:45:05
Amagvik AG beruft ausserordentliche Generalversammlung ein; Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss beantragt
|
Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
Der Verwaltungsrat der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) hat den von der Erbengemeinschaft von Michael Oehme gestellten Antrag zur Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung geprüft und diese auf den 19. August 2026 angesetzt.
Kontaktperson
Amagvik AG
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Vadianstrasse 24
|CH-9000 St. Gallen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 388 76 01
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|LEI Code:
|5067001124N539PAH063
|EQS News ID:
|2368768
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2368768 21.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amagvik AG
|
06:45
|Amagvik AG beruft ausserordentliche Generalversammlung ein; Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss beantragt (EQS Group)
|
16.06.26
|Amagvik AG – Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2026 (EQS Group)
|
13.05.26
|Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG (EQS Group)
|
11.05.26
|Amagvik AG nominiert Jürgen Vieler zur Wahl in den Verwaltungsrat (EQS Group)
|
06.05.26
|Amagvik AG veröffentlicht Jahresergebnis 2025 (EQS Group)
|
21.04.26
|Amagvik AG – Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026 (EQS Group)
|
20.03.26
|Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG (EQS Group)
|
19.03.26
|Amagvik AG beruft ausserordentliche Generalversammlung ein (EQS Group)
Analysen zu Amagvik AG
Aktien in diesem Artikel
|Amagvik AG
|0,05
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.