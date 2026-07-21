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Amagvik AG beruft ausserordentliche Generalversammlung ein; Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss beantragt



21.07.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



St. Gallen, 21. Juli 2026 Der Verwaltungsrat der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) hat den von der Erbengemeinschaft von Michael Oehme gestellten Antrag zur Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung geprüft und diese auf den 19. August 2026 angesetzt.



Die Erbengemeinschaft, welche einen Kapital- und Stimmenanteil von 83.375% hält, beantragt die Dekotierung der Amagvik Namenaktien von der BX Swiss. Angesichts dessen, dass die ordentliche Generalversammlung vom 16. Juni 2026 einen Strategiewechsel zu kommerziellen Liegenschaften und einen neuen Fokus auf die DACH-Region abgelehnt hat, und die Gesellschaft kurzfristig ihre Kapitalstruktur nicht substanziell verstärken kann, erachtet der Verwaltungsrat eine Weiterführung der Börsenkotierung als nicht mehr sinnvoll und beantragt den Aktionärinnen und Aktionären daher Zustimmung zu diesem Antrag.



Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung zudem die Zuwahl von Winder Sanchez als Mitglied des Verwaltungsrats. Der aktuelle Verwaltungsrat umfasst zwei Mitglieder, Joelkis Rosario (Präsident) und Hero M. Eden (Mitglied). Der Verwaltungsrat möchte die Statutenkonformität und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft längerfristig und jederzeit sicherstellen, weshalb er eine Erweiterung des Gremiums mit Herr Sanchez beantragt.



Des Weiteren werden der ausserordentlichen Generalversammlung umfassende Statutenänderungen beantragt, um die heute bestehenden Statuten auf die zukünftige Struktur als privates Unternehmen anzupassen. Die Statutenänderungen werden bedingt auf die Genehmigung des Antrags zur Dekotierung sowie des Vollzugs der Dekotierung der Namenaktien von der BX Swiss sein und sollen erst nach erfolgter Dekotierung in Kraft treten.



Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird voraussichtlich am 23. Juli 2026 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert und auf der Website der Gesellschaft aufgeschaltet.



Kurzporträt Winder Sanchez



Winder Sanchez verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Administration, Personalwesen und Unternehmensorganisation. Seit 2024 ist er Verwaltungsratsmitglied bei der M3 Bauprojekt AG in St. Gallen. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Marketing und Organisation. Zuvor war er von 2011 bis 2024 als Leiter Administration im Guest Service der Hirslanden Klinik am Rosenberg tätig. Davor arbeitete er von 2003 bis 2010 bei West S.A. in Santo Domingo als Lohnbuchhalter im Bereich Human Resources. Winder Sanchez absolvierte sein Studium an der Universidad Autónoma de Santo Domingo. Kontaktperson

Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

Telefon +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

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