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21.04.2026 17:45:04

Amagvik AG – Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026

Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Amagvik AG – Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026

21.04.2026 / 17:45 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

St. Gallen, 21. April 2026

An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) wurde den Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 90.77% der ausstehenden Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre vertraten 3'430’620 Aktienstimmen; 200’080 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die ausserordentliche Generalversammlung wählte Joelkis Rosario zum Präsidenten des Verwaltungsrates und Hero M. Eden als neues Mitglied des Verwaltungsrates. Zudem wurde Joelkis Rosario als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt. 

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung sind ab heute Abend auf der Website der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations – Generalversammlungen – verfügbar. 

https://amagvik.ch/investor-relations/ - Generalversammlungen

Kontakt
Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen     
T +41 71 388 76 01    
info@amagvik.ch

Amagvik AG
www.amagvik.ch
Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Amagvik AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 749 40 76
E-Mail: info@amagvik.ch
ISIN: CH1307959705
Valorennummer: 130795970
Börsen: BX Berne eXchange
EQS News ID: 2312122

 
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2312122  21.04.2026 CET/CEST

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