Amagvik Aktie
WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705
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21.04.2026 17:45:04
Amagvik AG – Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026
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Amagvik AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) wurde den Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 90.77% der ausstehenden Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre vertraten 3'430’620 Aktienstimmen; 200’080 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.
Kontakt
Amagvik AG
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 40 76
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2312122
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2312122 21.04.2026 CET/CEST
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21.04.26
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Aktien in diesem Artikel
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