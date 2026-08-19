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WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705

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19.08.2026 19:00:06

Amagvik AG – Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung; Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss wird eingeleitet

Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Amagvik AG – Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung; Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss wird eingeleitet

19.08.2026 / 19:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss

St. Gallen, 19. August 2026

Die heutige ausserordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) hat den Anträgen des Verwaltungsrats einstimmig zugestimmt. Insgesamt waren 86.02% der ausstehenden Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 3'390’620 Aktienstimmen; 50’000 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. 

Die Generalversammlung beschloss, entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrats, folgendes:

  1. Die Dekotierung der Namenaktien der Amagvik AG von der BX Swiss AG. Zudem wurde der Verwaltungsrat beauftragt und ermächtigt, das entsprechende Dekotierungsgesuch bei der BX Swiss AG einzureichen und alle mit dem Vollzug der Dekotierung zusammenhängenden Handlungen vorzunehmen.
  2. Die Generalversammlung wählte Winder Sanchez als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis und mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
  3. Die vom Verwaltungsrat beantragte generelle Statutenrevision wurde genehmigt. Der Beschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung des Vollzugs der Dekotierung der Namenaktien von der BX Swiss AG. 

Der Verwaltungsrat wird in den kommenden Tagen den entsprechenden Dekotierungsantrag bei der BX Swiss AG einreichen und wird über den Entscheid der BX Swiss, sobald vorliegend, informieren. 

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung sind am Abend des 19. August 2026 auf der Website der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations – Generalversammlungen verfügbar. 

https://amagvik.ch/investor-relations/ – Generalversammlungen 

Kontakt
Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen     
T +41 71 388 76 01
info@amagvik.ch

Amagvik AG
www.amagvik.ch
Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Amagvik AG
Vadianstrasse 24
CH-9000 St. Gallen
Schweiz
Telefon: +41 71 388 76 01
E-Mail: info@amagvik.ch
ISIN: CH1307959705
Valorennummer: 130795970
Börsen: BX Berne eXchange
LEI Code: 5067001124N539PAH063
EQS News ID: 2385926

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2385926  19.08.2026 CET/CEST

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