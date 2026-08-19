Amagvik Aktie
WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705
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19.08.2026 19:00:06
Amagvik AG – Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung; Dekotierung der Amagvik-Aktien von der BX Swiss wird eingeleitet
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Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
St. Gallen, 19. August 2026
Die heutige ausserordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) hat den Anträgen des Verwaltungsrats einstimmig zugestimmt. Insgesamt waren 86.02% der ausstehenden Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 3'390’620 Aktienstimmen; 50’000 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.
Die Generalversammlung beschloss, entsprechend den Anträgen des Verwaltungsrats, folgendes:
Der Verwaltungsrat wird in den kommenden Tagen den entsprechenden Dekotierungsantrag bei der BX Swiss AG einreichen und wird über den Entscheid der BX Swiss, sobald vorliegend, informieren.
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung sind am Abend des 19. August 2026 auf der Website der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations – Generalversammlungen verfügbar.
https://amagvik.ch/investor-relations/ – Generalversammlungen
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Amagvik AG
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Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Vadianstrasse 24
|CH-9000 St. Gallen
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 388 76 01
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|LEI Code:
|5067001124N539PAH063
|EQS News ID:
|2385926
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2385926 19.08.2026 CET/CEST
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