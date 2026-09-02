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Amagvik AG – Dekotierung der Namenaktien von der BX Swiss per 30. Oktober 2026



02.09.2026 / 17:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



St. Gallen, 2. September 2026 Am 19. August 2026 hat die ausserordentliche Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) die Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Amagvik AG von der BX Swiss AG beschlossen und den Verwaltungsrat beauftragt, das entsprechende Dekotierungsgesuch bei der BX Swiss AG einzureichen und alle mit dem Vollzug der Dekotierung zusammenhängenden Handlungen vorzunehmen.



Am 26. August 2026 stellte die Amagvik AG das entsprechende Dekotierungsgesuch an die BX Swiss AG. Mit Entscheid vom 1. September 2026 hat die BX Swiss AG die Dekotierung der Namenaktien der Amagvik AG von der BX Swiss AG per Freitag, 30. Oktober 2026 bewilligt. Der letzte Handelstag der Amagvik AG Namenaktien ist der Donnerstag, 29. Oktober 2026. Kontakt

Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

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