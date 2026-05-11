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WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705

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11.05.2026 07:00:09

Amagvik AG nominiert Jürgen Vieler zur Wahl in den Verwaltungsrat

Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Amagvik AG nominiert Jürgen Vieler zur Wahl in den Verwaltungsrat

11.05.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss

St. Gallen, 11. Mai 2026

Der Verwaltungsrat der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) beantragt den Aktionärinnen und Aktionären anlässlich der am 16. Juni 2026 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung die Zuwahl von Jürgen Vieler als neues, drittes Mitglied des Verwaltungsrates.

Die beiden amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates, Joelkis Rosario und Hero M. Eden, werden zur Wiederwahl vorgeschlagen. Herr Rosario wird zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates und Herr Eden zur Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses beantragt.

Der Verwaltungsrat plant eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft vorzunehmen und den zukünftigen Fokus mehrheitlich auf Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu legen. Im Zusammenhang mit dieser neuen Strategie werden der ordentlichen Generalversammlung eine Änderung der Statuten in Bezug auf den Firmennamen in PrimeVest RE AG, eine Erweiterung der regionalen Begrenzung der Immobilieninvestments auf die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz beim Gesellschaftszweck sowie eine Verlegung des Sitzes nach Zürich beantragt.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wird in den kommenden Tagen im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert und an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt. 

Kurzporträt Jürgen Vieler
Jahrgang 1962, Staatsangehörigkeit: Deutschland

Ausbildung: Studium der Psychologie, Wirtschaftspsychologie

Berufliche Tätigkeiten: Seit 1988 im Bereich der wertorientierten Finanzberatung & -planung tätig (Jürgen Vieler – Finanzplanung & Vermögensmanagement).

Kontakt
Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen     
T +41 71 388 76 01    
info@amagvik.ch 

Amagvik AG
www.amagvik.ch
Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Amagvik AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 749 40 76
E-Mail: info@amagvik.ch
ISIN: CH1307959705
Valorennummer: 130795970
Börsen: BX Berne eXchange
EQS News ID: 2324236

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2324236  11.05.2026 CET/CEST

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