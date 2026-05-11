Amagvik Aktie
WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705
|
11.05.2026 07:00:09
Amagvik AG nominiert Jürgen Vieler zur Wahl in den Verwaltungsrat
|
Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
Der Verwaltungsrat der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) beantragt den Aktionärinnen und Aktionären anlässlich der am 16. Juni 2026 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung die Zuwahl von Jürgen Vieler als neues, drittes Mitglied des Verwaltungsrates.
Die beiden amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates, Joelkis Rosario und Hero M. Eden, werden zur Wiederwahl vorgeschlagen. Herr Rosario wird zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates und Herr Eden zur Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses beantragt.
Kurzporträt Jürgen Vieler
Kontakt
Amagvik AG
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 40 76
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2324236
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2324236 11.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amagvik AG
|
07:00
|Amagvik AG nominiert Jürgen Vieler zur Wahl in den Verwaltungsrat (EQS Group)
|
06.05.26
|Amagvik AG veröffentlicht Jahresergebnis 2025 (EQS Group)
|
21.04.26
|Amagvik AG – Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung 2026 (EQS Group)
|
20.03.26
|Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG (EQS Group)
|
19.03.26
|Amagvik AG beruft ausserordentliche Generalversammlung ein (EQS Group)
|
27.01.26
|Amagvik AG – Präsident des Verwaltungsrates verstorben (EQS Group)
Analysen zu Amagvik AG
Aktien in diesem Artikel
|Amagvik AG
|0,04
|300,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.