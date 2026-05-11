Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Amagvik AG nominiert Jürgen Vieler zur Wahl in den Verwaltungsrat



11.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

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MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



St. Gallen, 11. Mai 2026 Der Verwaltungsrat der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) beantragt den Aktionärinnen und Aktionären anlässlich der am 16. Juni 2026 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung die Zuwahl von Jürgen Vieler als neues, drittes Mitglied des Verwaltungsrates. Die beiden amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrates, Joelkis Rosario und Hero M. Eden, werden zur Wiederwahl vorgeschlagen. Herr Rosario wird zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates und Herr Eden zur Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses beantragt.



Der Verwaltungsrat plant eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft vorzunehmen und den zukünftigen Fokus mehrheitlich auf Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu legen. Im Zusammenhang mit dieser neuen Strategie werden der ordentlichen Generalversammlung eine Änderung der Statuten in Bezug auf den Firmennamen in PrimeVest RE AG, eine Erweiterung der regionalen Begrenzung der Immobilieninvestments auf die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz beim Gesellschaftszweck sowie eine Verlegung des Sitzes nach Zürich beantragt.



Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung wird in den kommenden Tagen im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert und an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt. Kurzporträt Jürgen Vieler

Jahrgang 1962, Staatsangehörigkeit: Deutschland



Ausbildung: Studium der Psychologie, Wirtschaftspsychologie



Berufliche Tätigkeiten: Seit 1988 im Bereich der wertorientierten Finanzberatung & -planung tätig (Jürgen Vieler – Finanzplanung & Vermögensmanagement). Kontakt

Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

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