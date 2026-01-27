Amagvik Aktie
WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705
|
27.01.2026 14:15:06
Amagvik AG – Präsident des Verwaltungsrates verstorben
|
Amagvik AG / Schlagwort(e): Sonstiges
MEDIENMITTEILUNG
Der Präsident des Verwaltungsrates, Michael Oehme, ist während seines Aufenthaltes im Januar 2026 in der Dominikanischen Republik unerwartet verstorben. Der Verwaltungsrat spricht der Familie sein aufrichtiges Beileid aus.
Kontakt
Amagvik AG
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 40 76
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2266678
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2266678 27.01.2026 CET/CEST
