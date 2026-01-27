Amagvik Aktie

WKN DE: A40PTG / ISIN: CH1307959705

27.01.2026 14:15:06

Amagvik AG – Präsident des Verwaltungsrates verstorben

Amagvik AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Amagvik AG – Präsident des Verwaltungsrates verstorben

27.01.2026 / 14:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss

St. Gallen, 27. Januar 2026

Der Präsident des Verwaltungsrates, Michael Oehme, ist während seines Aufenthaltes im Januar 2026 in der Dominikanischen Republik unerwartet verstorben. Der Verwaltungsrat spricht der Familie sein aufrichtiges Beileid aus. 

Bis auf weiteres übernimmt Joelkis Rosario, Mitglied des Verwaltungsrates, die operativen Funktionen der Amagvik AG. Zudem wird der Verwaltungsrat in den nächsten Tagen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen, um die statutenkonforme Konstituierung des Verwaltungsrates erneut sicher zu stellen. 

In Absprache mit BX Swiss ist der Handel der Namenaktien an der BX Swiss heute Nachmittag ab 13.30 Uhr eingestellt. Der Handel wird morgen, 28. Januar 2026, zu Börsenbeginn wieder eröffnet. 

Kontakt
Joelkis Rosario
Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen     
T +41 71 388 76 01    
info@amagvik.ch

Amagvik AG
www.amagvik.ch
Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer „Build and Hold“ Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Amagvik AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 749 40 76
E-Mail: info@amagvik.ch
ISIN: CH1307959705
Valorennummer: 130795970
Börsen: BX Berne eXchange
EQS News ID: 2266678

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2266678  27.01.2026 CET/CEST

