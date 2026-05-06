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Amagvik AG veröffentlicht Jahresergebnis 2025



06.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



St. Gallen, 6. Mai 2026 Die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) veröffentlichte heute das Jahresergebnis 2025. Im Geschäftsjahr 2025 fokussierte sich der Verwaltungsrat auf die Verbesserung der Liquiditäts- und Bilanzsituation der Gesellschaft und zu diesem Zweck veräusserte die Gesellschaft das Wohnprojekt in Dussnang-Oberwangen/TG im ersten Halbjahr 2025. Zudem wurde im ersten Halbjahr 2025 ein Teil des ehemaligen Darlehens Amagvi Vierte AG (31.12.2024: TCHF 2'933) durch den damaligen Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsidenten Michael Oehme1 im Umfang von TCHF 1'500 als gesetzliche Kapitaleinlagereserve eingebracht und der verbleibende Betrag im Kontokorrent des Aktionärs Michael Oehme ausgewiesen.



In der zweiten Jahreshälfte 2025 wurde eine bestehende Wohnliegenschaft in Wienacht-Tobel/AR von der Algena Treuhand AG (Gesellschaft ebenfalls im Besitz von Michael Oehme) im Betrag von TCHF 7'259 und die damit verbundene Hypothek von TCHF 4'605 in das Portfolio aufgenommen. Entsprechend wurden weitere TCHF 2'495 dem Kontokorrent von Michael Oehme gutgeschrieben. Im Dezember 2025 hat Michael Oehme sodann einen zusätzlichen Betrag von TCHF 1'700 seiner Forderungen aus dem Kontokorrent zur Stärkung des Eigenkapitals in die gesetzliche Kapitaleinlagereserve eingebracht. Diese Einlagen im Gesamtbetrag von TCHF 3'200 werden im Jahresabschluss per Bilanzstichtag 31.12.2025 als steuerlich privilegierte Kapitaleinlagereserve ausgewiesen, da sie durch Zuschüsse von Inhabern von Beteiligungspapieren entstanden sind.



Liegenschaftsportfolio per 31. Dezember 2025



Das Projekt im Stadtgebiet von Amriswil/TG umfasst 44 Wohneinheiten mit 2,5 bis 4,5 Zimmer Wohnungen und 6 Gewerbeeinheiten in den Erdgeschossen sowie 68 dazugehörende Einstellplätze und ausreichend Aussenstellplätze. Mit einer Baubewilligung wird aufgrund von Finanzierungsverzögerungen neu erst im Jahr 2027 oder Anfang 2028 gerechnet. Ein möglicher Verkauf des Grundstücks und Projekts wird zudem geprüft.



Beim Bauprojekt in Romanshorn/TG werden entweder zwei Mehrfamilienhäuser mit je 6 Wohnungen (2,5 bis 3,5 Zimmer Wohnungen) oder mit je 3 Wohnungen (4,5 bis 5,5 Zimmer Wohnungen) oder ein Mix daraus, sowie eine gemeinsame Tiefgarage mit 12 Einstellplätzen entstehen. Das Projekt ist baugenehmigt. Die Genehmigung wurde im Berichtsjahr 2025 bis Sommer 2027 verlängert. Die Finanzierung soll nun um die Baukosten aufgestockt werden. Entsprechende Gespräche laufen aktuell mit der finanzierenden Bank. Ein allfälliger Verkauf des Bauprojekts wird jedoch ebenfalls in Betracht gezogen.



Bei der bestehenden Wohnliegenschaft in Wienacht-Tobel/AR handelt es sich um ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit 12 Mietwohnungen (3,5 und 4,5 Zimmer Wohnungen). Erstellt im Jahr 2020 weist die Liegenschaft jährliche Soll-Mietzinseinnahmen von TCHF 356 aus. Die Liegenschaft wurde mit Eigentumsübertragung per 17. Dezember 2025 und Mieterträgen ab 1. Januar 2026 in das Portfolio der Gesellschaft übernommen.



Erfolgsrechnung 2025



Im Berichtsjahr 2025 verkaufte die Gesellschaft das Projekt in Dussnang-Oberwangen. Unter Berücksichtigung der Verkaufskosten und zusätzlichen Projektkosten, die im ersten Halbjahr 2025 für das Projekt nochmals aktiviert wurden, belief sich der Erfolg aus Verkauf der Liegenschaft auf TCHF -358 (GJ 2024: Gewinn TCHF 385 aus Verkauf Liegenschaft Wängi).



Der Betriebsaufwand 2025 lag bei TCHF -950 (GJ 2024: TCHF -376), was insbesondere auf erhöhten Personalaufwand aufgrund von zusätzlichem Personal, gestiegenen Aufwand im Zusammenhang mit Anwalts-/Beratungskosten für die Kapitaleinbringung und die Einbringung weiterer Immobilien sowie Kosten für die Gewinnung von Investoren zurückzuführen ist. Das Betriebsergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT) im Berichtsjahr 2025 lag bei TCHF -1'309 (GJ 2024: TCHF 10). Nach Finanzaufwand und Steuern schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Verlust von TCHF -1'650 (GJ 2024: TCHF -470) ab. Bilanz per 31. Dezember 2025



Auf der Aktivseite hat sich die Bilanzsumme per 31.12.2025 mehrheitlich durch die zwei Liegenschaftstransaktionen (Verkauf der Liegenschaft in Dussnang-Oberwangen; Einbringung der Liegenschaft in Wienacht-Tobel) auf TCHF 17'670 verändert (31.12.2024: TCHF 15'285). Die flüssigen Mittel lagen bei TCHF 1'251 (31.12.2024: TCHF 432).



Auf der Passivseite der Bilanz summierten sich die langfristigen Finanzverbindlichkeiten (u.a. Hypothekarfinanzierungen, Wandeldarlehen sowie Kontokorrentpositionen Hauptaktionär und verbundene Unternehmen) auf insgesamt TCHF 13'662 (31.12.2024: TCHF 9'780). Weitere kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen machten TCHF 443 aus (31.12.2024: TCHF 3'489).



Das Eigenkapital zum 31.12.2025 inklusive der eingangs erwähnten gesetzlichen Kapitalreserven belief sich auf TCHF 3'565 (31.12.2024: TCHF 2'015).



Ausserordentliche Generalversammlung 2026



Aufgrund des Todesfalls von Michael Oehme wurden an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. April 2026 Joelkis Rosario als Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied des Vergütungsausschusses sowie Hero M. Eden als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Die ordentliche Generalversammlung 2026 ist auf den 16. Juni 2026 vorgesehen.



Ausblick



Die Amagvik AG will in ihrer langfristigen Strategie hochwertigen und gleichsam bezahlbaren Wohnraum in den Agglomerationen von Schweizer Städten schaffen (aktuell mit Schwerpunkt Ostschweiz) und über die kommenden Jahre ein attraktives Portfolio an Liegenschaften aufbauen.



Zur Sicherstellung der langfristigen Führungsstruktur wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung 2026 der Verwaltungsrat mit Hero M. Eden als neues Mitglied des Verwaltungsrats ergänzt sowie Joelkis Rosario als neuer Präsident des Verwaltungsrates gewählt. Damit ist die Führung der Gesellschaft ohne Unterbruch sichergestellt. Im Rahmen der laufenden Nachlassverwaltung (Nachlass von Michael Oehme bzw. Erbengemeinschaft) werden zudem weitere Möglichkeiten zur Stärkung der Kapitalstruktur der Gesellschaft geprüft. Parallel dazu finden Gespräche mit bestehenden und potenziellen Finanzierungspartnern bezüglich der weiteren Entwicklung der Immobilienprojekte Romanshorn und Amriswil statt.



Jahresbericht 2025



Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist auf der Website der Gesellschaft unter https://amagvik.ch/investor-relations/ Rubrik Finanzberichte verfügbar. 1 Verstorben im Januar 2026 Kontakt

Joelkis Rosario, Präsident des Verwaltungsrates

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

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