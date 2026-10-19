Amal legte Quartalsergebnis vor

Amal äußerte sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 4,98 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amal noch ein Gewinn pro Aktie von 4,90 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,31 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 540,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at