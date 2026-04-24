Amal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amal präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,54 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,48 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 94,40 Prozent auf 757,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 389,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 18,11 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 23,69 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Amal in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 77,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,40 Milliarden INR im Vergleich zu 1,35 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at