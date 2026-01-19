Amal stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amal hat am 16.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,06 INR. Im Vorjahresviertel waren 13,38 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 625,9 Millionen INR – ein Plus von 36,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amal 457,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at