Amal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amal hat am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,53 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,61 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 104,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 965,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 473,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at