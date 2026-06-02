Amalgamated Electricity: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amalgamated Electricity hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,210 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amalgamated Electricity ein EPS von -1,080 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at