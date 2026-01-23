Amalgamated Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amalgamated Financial präsentierte in der am 22.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amalgamated Financial 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 115,1 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,44 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Amalgamated Financial in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 454,90 Millionen USD im Vergleich zu 434,24 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at