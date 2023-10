Amalgamated Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amalgamated Financial veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,760 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,800 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amalgamated Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 71,6 Millionen USD im Vergleich zu 73,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

