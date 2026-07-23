Amalgamated Bank Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N339 / ISIN: US0226631085
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23.07.2026 12:42:59
Amalgamated Financial Corp. Reveals Climb In Q2 Income
(RTTNews) - Amalgamated Financial Corp. (AMAL) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $34.77 million, or $1.15 per share. This compares with $25.99 million, or $0.84 per share, last year.
Excluding items, Amalgamated Financial Corp. reported adjusted earnings of $33.14 million or $1.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.5% to $98.36 million from $80.93 million last year.
Amalgamated Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.77 Mln. vs. $25.99 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $0.84 last year. -Revenue: $98.36 Mln vs. $80.93 Mln last year.
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