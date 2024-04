Amalgamated Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Amalgamated Financial hat am 25.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,830 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Amalgamated Financial mit einem Umsatz von insgesamt 76,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at