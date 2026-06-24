24.06.2026 06:31:29

Aman Munai Exploration JSC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aman Munai Exploration JSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 360,20 KZT je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aman Munai Exploration JSC noch ein Gewinn pro Aktie von 18,00 KZT in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aman Munai Exploration JSC im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden KZT verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aman Munai Exploration JSC 1,10 Milliarden KZT umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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