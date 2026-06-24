|
24.06.2026 06:31:29
Aman Munai Exploration JSC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Aman Munai Exploration JSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 360,20 KZT je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aman Munai Exploration JSC noch ein Gewinn pro Aktie von 18,00 KZT in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Aman Munai Exploration JSC im vergangenen Quartal 1,20 Milliarden KZT verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aman Munai Exploration JSC 1,10 Milliarden KZT umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!