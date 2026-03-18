Amana Cooperative Insurance präsentierte Quartalsergebnisse

Amana Cooperative Insurance präsentierte in der am 15.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amana Cooperative Insurance 0,010 SAR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Amana Cooperative Insurance 86,2 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,310 SAR vermeldet. Im Vorjahr waren 0,280 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Amana Cooperative Insurance im vergangenen Geschäftsjahr 297,82 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amana Cooperative Insurance 227,84 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at