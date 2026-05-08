Amana Cooperative Insurance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Amana Cooperative Insurance äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Amana Cooperative Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 SAR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Amana Cooperative Insurance 90,8 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at